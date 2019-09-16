Флиртуют с Путиным. Посол Украины – о немецких либералах

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал лидера Свободной демократической партии (СДП) Кристиана Линднера, который ранее заявлял о необходимости пересмотреть политику ФРГ по отношению к РФ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое RDN.
"То, что лидер Либеральной партии флиртует с Путиным, который более пяти лет ведет кровавую войну на востоке Украины и дубинками подавляет оппозицию в России, лишено всякой логики", - заявил дипломат.
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Кроме того, Мельник высказался против идеи о возвращении России на саммит G7.
"Ни одна из причин изгнания Москвы из G7 - ни преступная аннексия Крыма, ни военная интервенция на востоке Украины - до сих пор не были устранены", - сообщил он.
Справка. Днями ранее Кристиан Линднер заявил о необходимости пересмотреть отношения между Берлином и Москвой, чтобы "вернуться от конфронтации к сотрудничеству" и "поэтапно отменять санкции".
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