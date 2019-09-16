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Флиртуют с Путиным. Посол Украины – о немецких либералах

Флиртуют с Путиным. Посол Украины – о немецких либералах - Фото
Андрей Мельник (фото - Twitter/Andrij Melnyk)
16.09.2019, 09:05

Украинский дипломат прокомментировал предложение немецких политиков пересмотреть политику по отношению к Кремлю

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал лидера Свободной демократической партии (СДП) Кристиана Линднера, который ранее заявлял о необходимости пересмотреть политику ФРГ по отношению к РФ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое RDN.

"То, что лидер Либеральной партии флиртует с Путиным, который более пяти лет ведет кровавую войну на востоке Украины и дубинками подавляет оппозицию в России, лишено всякой логики", - заявил дипломат.

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Кроме того, Мельник высказался против идеи о возвращении России на саммит G7.

"Ни одна из причин изгнания Москвы из G7 - ни преступная аннексия Крыма, ни военная интервенция на востоке Украины - до сих пор не были устранены", - сообщил он.

Справка. Днями ранее Кристиан Линднер заявил о необходимости пересмотреть отношения между Берлином и Москвой, чтобы "вернуться от конфронтации к сотрудничеству" и "поэтапно отменять санкции".

  • В пятницу, 13 сентября, на конференции YES в Киеве о малоэффективности санкций и необходимости выстраивать диалог с Москвой говорил президент Финляндии Саули Ниинисте. Президент Владимир Зеленский на той же конференции сравнил санкции, наложенные на Россию, с налогом "для обеспечения порядка" и заявил, что санкции должны быть сохранены. 
  • 12 сентября ЕС на полгода продлил санкции против РФ.

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кристиан линднер Германия ФРГ владимир путин андрей мельник либералы СДП
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