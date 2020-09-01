Фокина хотят вызвать на комитет Рады для пояснений по Донбассу
Депутаты хотят, чтобы Фокин отделил свою личную позицию от позиции представителя Украины в ТКГ
Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти планирует вызвать замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина для того, чтобы он пояснил свою позицию по Донбассу. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал депутат из Слуги народа, замглавы указанного комитета Александр Качура.
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"У нас в планах пригласить Фокина на комитет, чтобы он объяснил свою позицию, и чтобы он разделил личную позицию выходца с Донбасса Фокина и позицию члена ТКГ, какая она есть", - рассказал Качура.
Он отметил, что уже подготовил соответствующее депутатское обращение и ожидает, что такая встреча с Фокиным может произойти уже на этой неделе на внеочередном заседании комитета.
На встречу будут приглашены представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также представители комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, выборы и особый статус для всего Донбасса якобы помогут прекратить войну с Россией на востоке Украины.
- Министр МВД Арсен Аваков назвал слова Фокина "нелепыми политическими спекуляциями".
- Не согласился с предложением Фокина по амнистии и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- Глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев призвл вывести Фокина из украинской делегации в ТКГ.
- После волны критики в свой адрес Фокин заявил, что представители действующей власти критикуют его заявления о Донбассе, поскольку имеют связь с "предшественниками".
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