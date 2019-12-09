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МИД ФРГ: Формула Штайнмайера - часть переговоров в Париже

МИД ФРГ: Формула Штайнмайера - часть переговоров в Париже - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.12.2019, 15:47

По словам представителя МИД Германии Марии Адебар, речь идет о последовательности шагов по выборам и особому статусу Донбасса

Формула Штайнмайера станет частью переговоров на нормандском саммите. Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, сообщает Укринформ.

По ее словам, речь идет о последовательности шагов по введению особого статуса и проведению выборов на Донбассе, "чтобы свести воедино весь этот сложный комплекс вопросов".

Адебар добавила, что рано прогнозировать, как будут продвигаться переговоры.

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