МИД ФРГ: Формула Штайнмайера - часть переговоров в Париже

Формула Штайнмайера станет частью переговоров на нормандском саммите. Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, сообщает Укринформ.
По ее словам, речь идет о последовательности шагов по введению особого статуса и проведению выборов на Донбассе, "чтобы свести воедино весь этот сложный комплекс вопросов".
Адебар добавила, что рано прогнозировать, как будут продвигаться переговоры.
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