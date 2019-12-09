МИД ФРГ: Формула Штайнмайера - часть переговоров в Париже

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Формула Штайнмайера станет частью переговоров на нормандском саммите. Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, сообщает Укринформ.

По ее словам, речь идет о последовательности шагов по введению особого статуса и проведению выборов на Донбассе, "чтобы свести воедино весь этот сложный комплекс вопросов".

Адебар добавила, что рано прогнозировать, как будут продвигаться переговоры.

Сегодня в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки - Франции, Германии, Украины и РФ.

Вчера в Киеве прошло вече "Красные линии для Зеленского", аналогичные акции состоялись в Харькове, Львове и Запорожье.

После нормандского саммита президенты Украины и России проведут двусторонние переговоры.

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