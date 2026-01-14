Fox News: США останавливают обработку виз для 75 стран, в том числе и для граждан России

В списке помимо России есть Иран, Ирак, Сомали и другие государства

Виза в США (Иллюстративное фото: freepik)

Госдепартамент США остановил обработку всех виз для граждан 75 стран, в том числе России. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа, с которой удалось ознакомиться.

Полного списка стран медиа не назвало, но сообщило, что в него входят Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие. Неизвестно, есть ли в списке Украина. Визы перестанут выдавать с 21 января на неопределенный срок.

В этой записке консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора кандидатов. Эти граждане, как сообщается, будут якобы зависеть в США от государственных пособий.

Ожидается, что при отказе будут учитывать широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и даже потенциальную необходимость в долгосрочном медицинском уходе.

"Госдеп воспользуется своими давними полномочиями, чтобы считать несоответствующими потенциальных иммигрантов, которые станут обузой для США и будут злоупотреблять щедростью американского народа", – сказано в заявлении представителя Госдепартамента Томми Пигготта.