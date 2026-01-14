Fox News: США зупиняють опрацювання віз для 75 країн, зокрема й для громадян Росії

У списку крім Росії є Іран, Ірак, Сомалі та інші держави

Віза до США (Ілюстративне фото: freepik)

Держдепартамент США зупинив обробку всіх віз для громадян 75 країн, зокрема й Росії. Про це повідомляє Fox News з посиланням на службову записку Держдепу, з якою вдалося ознайомитися.

Повного списку країн медіа не назвало, але повідомило, що до нього входять Сомалі, Росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші. Невідомо, чи є в списку Україна. Візи перестануть видавати з 21 січня на невизначений термін.

У цій записці консульським співробітникам пропонується відмовляти у видачі віз відповідно до чинного законодавства, поки департамент переглядає процедури перевірки та відбору кандидатів. Ці громадяни, як повідомляється, нібито залежатимуть у США від державної допомоги.

Очікується, що під час відмови враховуватимуть широкий спектр чинників, зокрема стан здоров'я, вік, знання англійської мови, фінансове становище і навіть потенційну необхідність у довгостроковому медичному догляді.

"Держдеп скористається своїми давніми повноваженнями, щоб вважати невідповідними потенційних іммігрантів, які стануть тягарем для США і зловживатимуть щедрістю американського народу", – йдеться в заяві представника Держдепартаменту Томмі Пігготта.