Франция и Италия заканчивают обсуждение деталей по передаче Украине ПВО SAMP/T – Reuters

Франция и Италия близки к завершению обсуждения технических деталей поставки Украине комплекса ПВО SAMP/T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

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"Мы дорабатываем с итальянцами. Осталось немного", – сказал французский дипломатический источник.

Как отмечается, министр обороны Франции Себастьен Лекорню отправится 27 января в Италию, чтобы встретиться со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто и продолжить переговоры по зенитно-ракетному комплексу SAMP/T.

Система ПВО SAMP/T, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей, перехватывать 10 целей одновременно и является единственной системой европейского производства, способной сбивать баллистические ракеты.

"Было принято политическое решение. Сейчас дорабатываются технические детали, потому что это сложная система", – сказал второй дипломат.

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T.

7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.

13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

22 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Наталія Медведєва

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