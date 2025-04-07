Франция назвала Украину приоритетом в международном партнерстве

Решение связано с российско-украинской войной и угрозой, которую Россия представляет для Европы

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Совет по международному партнерству при президенте Франции принял решение, устанавливающее новые стратегические ориентиры в международном партнерстве страны. Украина упомянута отдельно. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Как отмечается в решении, пересмотр прежней стратегии международного партнерства Франции был инициирован в 2023 году в связи с новой "геополитической ситуацией".

В новом документе Франция, среди прочего, обязуется уделять особое внимание странам, пострадавшим от кризисов и конфликтов. В частности, оказывать им гуманитарную помощь, способствовать восстановлению і так далее.

"Благодаря потребности в большой поддержке и прямой угрозе, тяготеющей над Европой, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом", – говорится в решении Совета.

Новые стратегические ориентиры были предметом консультаций с гражданским обществом и бизнесом.

Они будут реализованы до июня межминистерским комитетом под руководством премьер-министра с целью применения всеми операторами, инструментами и органами, в состав которых входит Франция.