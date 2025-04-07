Франция назвала Украину приоритетом в международном партнерстве
Совет по международному партнерству при президенте Франции принял решение, устанавливающее новые стратегические ориентиры в международном партнерстве страны. Украина упомянута отдельно. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
Как отмечается в решении, пересмотр прежней стратегии международного партнерства Франции был инициирован в 2023 году в связи с новой "геополитической ситуацией".
В новом документе Франция, среди прочего, обязуется уделять особое внимание странам, пострадавшим от кризисов и конфликтов. В частности, оказывать им гуманитарную помощь, способствовать восстановлению і так далее.
"Благодаря потребности в большой поддержке и прямой угрозе, тяготеющей над Европой, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом", – говорится в решении Совета.
Новые стратегические ориентиры были предметом консультаций с гражданским обществом и бизнесом.
Они будут реализованы до июня межминистерским комитетом под руководством премьер-министра с целью применения всеми операторами, инструментами и органами, в состав которых входит Франция.
- Зеленский прибыл во Францию на встречу "коалиции желающих" 26 марта.
- Он встретился с Макроном. После встречи президент Франции объявил о выделении Украине военной помощи в 2 млрд евро.
- В Париже 27 марта началась встреча "коалиции желающих", на которой лидеры 31 страны обсуждали поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении мира.