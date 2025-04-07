Франція назвала Україну пріоритетом у міжнародному партнерстві
Рада з міжнародного партнерства при президенті Франції ухвалила рішення, яке встановлює нові стратегічні орієнтири у міжнародному партнерстві країни. Україна згадана окремо. Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Єлисейського палацу.
Як зазначається у рішенні, перегляд попередньої стратегії міжнародного партнерства Франції було ініційовано у 2023 році у зв'язку із новою "геополітичною ситуацією".
У новому документі Франція серед іншого зобов'язується приділяти особливу увагу країнам, які постраждали від криз і конфліктів. Зокрема, надавати їм гуманітарну допомогу, сприяти відновленню тощо.
" Завдяки потребі у великій підтримці і прямій загрозі, яка тяжіє над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом", – йдеться у рішенні Ради.
Зазначається, що нові стратегічні орієнтири були предметом консультацій з громадянським суспільством і бізнесом.
Вони будуть реалізовані до червня міжміністерським комітетом під керівництвом прем’єр-міністра з метою застосування всіма операторами, інструментами та органами, до складу яких входить Франція.
- Зеленський прибув до Франції на зустріч "коаліції охочих" 26 березня.
- Він зустрівся з Макроном. Після зустрічі президент Франції оголосив про виділення Україні військової допомоги на 2 млрд євро.
- У Парижі 27 березня розпочалася зустріч "коаліції охочих", на якій лідери 31 країни обговорювали підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні миру.