Франция о местных выборах в ОРДЛО в этом году: Нужен новый сильный импульс

Посол Франции Этьен де Понсен считает, что время уходит для проведения местных выборов в ОРДЛО, поэтому "нужен новый сильный импульс"

Посол Франции Этьен де Понсен допускает, что местные выборы могут пройти во временно оккупированном Донбассе в октябре или до конца этого года. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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Отвечая на вопрос, видит ли он какую-то возможность того, чтобы выборы в ОРДЛО происходили одновременно с местными выборами по всей Украине или хотя бы до конца этого года, посол сказал: "Очевидно, что время уходит. На данный момент это еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пока нет возможности проведения местных выборов во временно оккупированном Донбассе.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября этого года.

В феврале 2020-го экс- спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью.

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Арина Толина

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