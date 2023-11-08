Франция пополнит фонд поддержки украинской армии на 200 млн евро

Французское правительство планирует предоставить 200 млн евро в фонд поддержки Украины с целью предоставления возможности украинской армии продлить закупку оборудования от французских производителей. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, выступая перед Национальной ассамблеей, сообщает издание France info.

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"Вы проголосовали в комитете за поправку, открывающую дополнительные 200 млн евро для Фонда поддержки Украины, и правительство должно выполнить обязательство, чтобы эти дополнительные средства были выделены", – отметил министр.

Он подчеркнул, что война в Украине – это "конфликт, от которого мы не должны отстраняться", поэтому эти средства помогут реализовать новую стратегию сотрудничества с Украиной, а именно приобрести новое оборудование для ВСУ.

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Законопроект позволяет скорректировать ассигнования на текущий финансовый год. Бюджет министерства вооруженных сил Франции в 2024 году вырастет на 3,3 млрд евро, то есть на 7,5%, до 47,2 млрд евро.

В среду Национальная ассамблея планирует окончательно утвердить поправку о выделении средств, которую ранее одобрил соответствующий комитет.

20 сентября 2023 года французский портал Intelligence Online сообщил, что Украина и Франция обсуждают возможность передачи украинским летчикам истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил страны.

29 сентября представители французских оборонных компаний, сопровождавших министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киеве, подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими промышленными компаниями.

4 октября издание Financial Times написало, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон якобы "не ладят между собой", что замедляет принятие решений на уровне Европейского Союза, в частности, о помощи Украине.

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