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Франція поповнить фонд підтримки української армії на 200 млн євро

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08.11.2023, 11:54
Франція поповнить фонд підтримки української армії на 200 млн євро - Фото
Себастьян Лекорню (Фото: ЕРА)

Французький уряд планує надати 200 млн євро до фонду підтримки України з метою надання можливості українській армії продовжити закупівлю обладнання від французьких виробників. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, виступаючи перед Національною асамблеєю, повідомляє видання France info.

"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 млн євро для Фонду підтримки України, і уряд має виконати зобов'язання, щоб ці додаткові кошти були виділені", – зазначив міністр.

Він наголосив, що війна в Україні – це "конфлікт, від якого ми не повинні відвертатися", тож ці кошти допоможуть реалізувати нову стратегію співпраці з Україною, а саме придбати нове обладнання для ЗСУ.

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Законопроєкт дає змогу скоригувати асигнування на поточний фінансовий рік. Бюджет міністерства збройних сил Франції у 2024 році зросте на 3,3 млрд євро, тобто на 7,5%, до 47,2 млрд євро.

У середу Національна асамблея планує остаточно затвердити поправку щодо виділення коштів, яку раніше схвалив відповідний комітет.

  • 20 вересня французький портал Intelligence Online повідомив, що Україна та Франція обговорюють можливість передання українським льотчикам винищувачів Mirage 2000 зі складу Військово-повітряних сил країни.
  • 29 вересня представники французьких оборонних компаній, які супроводжували міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню у Києві, підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри чи меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловими компаніями.
  • 4 жовтня видання Financial Times написало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон нібито "не ладнають між собою", що уповільнює ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема, щодо допомоги Україні.
Уляна Кричковська
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