Франція поповнить фонд підтримки української армії на 200 млн євро

Французький уряд планує надати 200 млн євро до фонду підтримки України з метою надання можливості українській армії продовжити закупівлю обладнання від французьких виробників. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, виступаючи перед Національною асамблеєю, повідомляє видання France info.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 млн євро для Фонду підтримки України, і уряд має виконати зобов'язання, щоб ці додаткові кошти були виділені", – зазначив міністр.

Він наголосив, що війна в Україні – це "конфлікт, від якого ми не повинні відвертатися", тож ці кошти допоможуть реалізувати нову стратегію співпраці з Україною, а саме придбати нове обладнання для ЗСУ.

Читайте також: США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні

Законопроєкт дає змогу скоригувати асигнування на поточний фінансовий рік. Бюджет міністерства збройних сил Франції у 2024 році зросте на 3,3 млрд євро, тобто на 7,5%, до 47,2 млрд євро.

У середу Національна асамблея планує остаточно затвердити поправку щодо виділення коштів, яку раніше схвалив відповідний комітет.

20 вересня французький портал Intelligence Online повідомив, що Україна та Франція обговорюють можливість передання українським льотчикам винищувачів Mirage 2000 зі складу Військово-повітряних сил країни.

29 вересня представники французьких оборонних компаній, які супроводжували міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню у Києві, підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри чи меморандуми про взаєморозуміння з українськими промисловими компаніями.

4 жовтня видання Financial Times написало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон нібито "не ладнають між собою", що уповільнює ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема, щодо допомоги Україні.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.