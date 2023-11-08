Франція поповнить фонд підтримки української армії на 200 млн євро
Французький уряд планує надати 200 млн євро до фонду підтримки України з метою надання можливості українській армії продовжити закупівлю обладнання від французьких виробників. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, виступаючи перед Національною асамблеєю, повідомляє видання France info.
"Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває додаткові 200 млн євро для Фонду підтримки України, і уряд має виконати зобов'язання, щоб ці додаткові кошти були виділені", – зазначив міністр.
Він наголосив, що війна в Україні – це "конфлікт, від якого ми не повинні відвертатися", тож ці кошти допоможуть реалізувати нову стратегію співпраці з Україною, а саме придбати нове обладнання для ЗСУ.
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Законопроєкт дає змогу скоригувати асигнування на поточний фінансовий рік. Бюджет міністерства збройних сил Франції у 2024 році зросте на 3,3 млрд євро, тобто на 7,5%, до 47,2 млрд євро.
У середу Національна асамблея планує остаточно затвердити поправку щодо виділення коштів, яку раніше схвалив відповідний комітет.
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