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Франция провела военный парад, чтобы "отдать честь" Украине — представитель Макрона

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 12:49
Франция провела военный парад, чтобы
Эмманюэль Макрон на параде 14 июля (Фото: EPA)

Франция провела военный парад в честь Дня взятия Бастилии, чтобы "отдать честь" Украине и странам восточной Европы. Об этом сообщил представитель президента Франции Эмманюэля Макрона, передает France 24 со ссылкой на AFP.

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По словам представителя офиса Макрона, парад "отмечен стратегическим контекстом и учитывает его". 

"Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть стратегическую солидарность с нашими союзниками", — сказал он.

На мероприятии будут присутствовать представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

СПРАВКА. 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ деспотизма монархов, и освободили семерых заключенных (по некоторым версиям, одним из них мог быть Маркиз де Сад). Это событие стало символом свержения абсолютизма, а с 1890 года – и общенациональным праздником. Во Франции этот день отмечают как Праздник федерации и единства нации, а во всем мире к нему прочно приклеилось название День взятия Бастилии. В 1979 году концерт на площади Согласия в честь праздника 14 июля стал первым массовым шоу в мировой истории, когда количество зрителей достигло 1 млн человек.

Читайте также: Макрон отказался называть Россию спонсором терроризма: Нам не нужна оговорка для санкций 

Дмитрий Гриниченко
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Украина война франция эмманюэль макрон
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