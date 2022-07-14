Франция провела военный парад, чтобы "отдать честь" Украине — представитель Макрона

Франция провела военный парад в честь Дня взятия Бастилии, чтобы "отдать честь" Украине и странам восточной Европы. Об этом сообщил представитель президента Франции Эмманюэля Макрона, передает France 24 со ссылкой на AFP.

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По словам представителя офиса Макрона, парад "отмечен стратегическим контекстом и учитывает его".

"Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть стратегическую солидарность с нашими союзниками", — сказал он.

На мероприятии будут присутствовать представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

СПРАВКА. 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ деспотизма монархов, и освободили семерых заключенных (по некоторым версиям, одним из них мог быть Маркиз де Сад). Это событие стало символом свержения абсолютизма, а с 1890 года – и общенациональным праздником. Во Франции этот день отмечают как Праздник федерации и единства нации, а во всем мире к нему прочно приклеилось название День взятия Бастилии. В 1979 году концерт на площади Согласия в честь праздника 14 июля стал первым массовым шоу в мировой истории, когда количество зрителей достигло 1 млн человек.

Макрон не видит конца войны в Украине в течение нескольких недель и даже месяцев, однако считает, что Россия "не может и не должна выиграть эту войну".

Также он заявлял, что решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС направляет "сильный сигнал России".

25 июня во Франции опубликовали содержание телефонного разговора Макрона и Путина, который состоялся 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Детали разговора транслировались в документальном фильме "Президент, Европа и война".

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Дмитрий Гриниченко

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