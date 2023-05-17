Франция рассматривает возможность передачи Украине ракет дальностью до 700 км – Le Monde

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего телевизионного интервью на TF1 в понедельник, 15 мая, намекнул, что Франция изучает возможность поставок Украине ракет большой дальности Scalp. Об этом сообщает Le Monde.

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"Мы изучаем все варианты", – сказали в Елисейском дворце изданию, уточнив, что "на данный момент это не планируется".

"Как и любую помощь Украине, Франция обсуждает с украинскими и британскими партнерами результаты этой помощи, в частности ракеты большой дальности", – сказали изданию в окружении Макрона.

СПРАВКА. Разработанная в 1990-х годах французской компанией Matra и британской British Aerospace, Scalp — управляемая ракета класса "воздух-поверхность", предназначенная для поражения фиксированных целей на большом расстоянии. Ее радиус действия, который официально составляет 250 километров, может достигать 500 или даже 700 километров, в зависимости от версии.

11 мая британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow.

16 мая стало известно, что ВСУ уже начали применять эти ракеты.

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