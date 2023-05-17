Франция рассматривает возможность передачи Украине ракет дальностью до 700 км – Le Monde
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего телевизионного интервью на TF1 в понедельник, 15 мая, намекнул, что Франция изучает возможность поставок Украине ракет большой дальности Scalp. Об этом сообщает Le Monde.
"Мы изучаем все варианты", – сказали в Елисейском дворце изданию, уточнив, что "на данный момент это не планируется".
"Как и любую помощь Украине, Франция обсуждает с украинскими и британскими партнерами результаты этой помощи, в частности ракеты большой дальности", – сказали изданию в окружении Макрона.
СПРАВКА. Разработанная в 1990-х годах французской компанией Matra и британской British Aerospace, Scalp — управляемая ракета класса "воздух-поверхность", предназначенная для поражения фиксированных целей на большом расстоянии. Ее радиус действия, который официально составляет 250 километров, может достигать 500 или даже 700 километров, в зависимости от версии.
- 11 мая британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
- 12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow.
- 16 мая стало известно, что ВСУ уже начали применять эти ракеты.
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