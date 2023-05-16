Украина уже применяет ракеты Storm Shadow против оккупантов – CNN

ВСУ уже начали применять переданные Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow для поражения военных целей РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

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Два источника в администрации США и чиновник одной из западных стран, знакомые с этим вопросом, сообщили агентству, что Украина уже начала применять против сил вторжения России крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

CNN также обращалось за подтверждением в Минобороны Украины, однако представитель ведомства отказался комментировать эту информацию.

15 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что хотя вооружений типа Storm Shadow в Украине еще не было, однако проблем с их использованием "не будет".

СПРАВКА. Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, переданных Британией, – читайте в материале . Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, переданных Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины

11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow по Британии.

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