Украина уже применяет ракеты Storm Shadow против оккупантов – CNN
ВСУ уже начали применять переданные Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow для поражения военных целей РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.
Два источника в администрации США и чиновник одной из западных стран, знакомые с этим вопросом, сообщили агентству, что Украина уже начала применять против сил вторжения России крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
CNN также обращалось за подтверждением в Минобороны Украины, однако представитель ведомства отказался комментировать эту информацию.
15 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что хотя вооружений типа Storm Shadow в Украине еще не было, однако проблем с их использованием "не будет".
- 11 мая 2023 года телеканал CNN проинформировал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
- В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
- 12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow по Британии.
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