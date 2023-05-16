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Украина уже применяет ракеты Storm Shadow против оккупантов – CNN

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 18:45
Украина уже применяет ракеты Storm Shadow против оккупантов – CNN - Фото
Ракета Storm Shadow (Фото: Wikipedia)

ВСУ уже начали применять переданные Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow для поражения военных целей РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

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Два источника в администрации США и чиновник одной из западных стран, знакомые с этим вопросом, сообщили агентству, что Украина уже начала применять против сил вторжения России крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

CNN также обращалось за подтверждением в Минобороны Украины, однако представитель ведомства отказался комментировать эту информацию.

15 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что хотя вооружений типа Storm Shadow в Украине еще не было, однако проблем с их использованием "не будет".

СПРАВКА. Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, переданных Британией, – читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины.

Читайте также: В Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: До кораблей России в бухте Севастополя 298 км

Сергей Бережной
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войнакрылатые ракетыStorm Shadow
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