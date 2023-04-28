Франция: Россия намеренно убивает ракетами мирных украинцев, виновные ответят

Франция считает новые российские ракетные удары по Украине намеренно направленными против мирного населения, а следовательно, военными преступлениями. Соответственно, страна продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду для привлечения к ответственности виновных россиян. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В документе решительно осуждаются новые удары, нанесенные Россией минувшей ночью по территории Украины, в частности, в районах Черкасс, Днепра и Киева.

"Эти удары снова были направлены по жилым домам и привели к жертвам среди гражданского населения, включая детей, особенно в Умани, где первые сообщения указывают на особо крупные жертвы. Такие нападения на украинскую инфраструктуру и гражданское население подчеркивают явное желание России продолжать эскалацию своей агрессивной войны в Украине", – говорится в заявлении.

Как неоднократно отмечала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, эти неприемлемые действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными.

"Франция продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду для борьбы с безнаказанностью за такие преступления. Она также продолжит свою военную и гуманитарную поддержку для укрепления устойчивости Украины столько, сколько это необходимо", – заявили в МИД.

Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых нанесены надписи "за Умань".

Число жертв в Умани возросло до 23.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.