Французский канал назвал турне Зеленского по Европе "шапито". У Кулебы требуют извинений

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко выступил с требованием к французскому телеканалу RTL извиниться за "циничные и бестактные" высказывания в сторону президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

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Дипломат обнародовал отрывок одной из передач в эфире RTL, где ведущая говорит о том, что 15 мая Зеленский был в Елисейском дворце "со своим шапито".

После этого присутствующие в студии обыгрывают анонс турне президента, словно объявляя цирковое выступление.

"Какой цинизм и бестактность, не присущи дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – подчеркнул Омельченко.

Quel cynisme et manque de tact non representatif du peuple ami.Sans empathie, sans responsabilite. Jexige des excuses envers mon President et mon peuplequi souffre et se bat pour sa liberte mais aussi pour la votre et pour la possibilite de profiter de la legerete de la vie. https://t.co/V8C1RUXfLk — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) May 16, 2023

13 мая 2023 года Зеленский начал новую серию европейских визитов с поездки в Италию и Ватикан.

В ночь на 14 мая украинский лидер прилетел в Германию.

Во Францию он приехал около полуночи 15 мая и сразу начал встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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