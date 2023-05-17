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Французский канал назвал турне Зеленского по Европе "шапито". У Кулебы требуют извинений

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 12:10
Французский канал назвал турне Зеленского по Европе
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко выступил с требованием к французскому телеканалу RTL извиниться за "циничные и бестактные" высказывания в сторону президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

Дипломат обнародовал отрывок одной из передач в эфире RTL, где ведущая говорит о том, что 15 мая Зеленский был в Елисейском дворце "со своим шапито".

После этого присутствующие в студии обыгрывают анонс турне президента, словно объявляя цирковое выступление.

"Какой цинизм и бестактность, не присущи дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – подчеркнул Омельченко.

Читайте также: Зеленский вернулся из Европы и собрал Ставку: говорили о фронте и поставках вооружений

Олег Васькив
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Владимир ЗеленскийфранцияпосолВадим Омельченко
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