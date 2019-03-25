ФСБ подкарауливает украинцев у консульств и угрожает - Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ФСБ заносит "в соответствующую картотеку" украинских граждан, которые посещают консульства на территории России, и требует от них объяснений. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Он напомнил, что украинцы, которые находятся в России, не смогут проголосовать там. "Мы не можем проводить выборы на территории страны-агрессора в том числе из-за опасности для наших граждан", - отметил он.

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По словам Климкина, в последнее время в РФ сокращается число консульских действий из-за того, что украинцы боятся приходить в посольство.

"Потому что потом к ним приходит ФСБ и говорит: "Вы были в украинском посольстве. Теперь объясните, почему. Вы занесены в соответствующую картотеку", - рассказал он.

"В последнее время ФСБ приходит к украинским гражданам и говорит: "Мы засекли, что ваш телефон находился возле украинского посольства. Объясните, что вы там делали". И таких фактов не один, не пять и не десять", - добавил Климкин.

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