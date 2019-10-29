ФСБ в Крыму поймала украинского "террориста" с парой патронов

ФСБ (фото - ЕРА)

Пограничники ФСБ России в аннексированном Крыму заявляют, что пресекли провоз боеприпасов, которые, как утверждают в ведомстве, изъяли у гражданина Украины, направлявшегося на полуостров. Об этом сообщают Крым.Реалии.

По данным ФСБ, в автомобильном пункте пропуска Перекоп при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года рождения, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм.

Задержанный не смог сообщить о цели провоза боеприпасов на территорию полуострова.

Патроны изъяли и передали специалистам экспертно-криминалистического центра для проведения баллистического исследования, по результатам которого в отношении владельца будет решаться вопрос об избрании меры административного воздействия.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

28 октября ФСБ России предъявила обвинение проукраинскому жителю Крыма Олегу Приходько. Его обвиняют в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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