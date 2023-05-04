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ФСБ заявила о задержании агентов украинской разведки в Крыму. ГУР: Фейк от страха

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 09:57
ФСБ заявила о задержании агентов украинской разведки в Крыму. ГУР: Фейк от страха - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

В Главном управлении разведки Минобороны назвали очередной дезинформацией заявление российской ФСБ о задержании во временно оккупированном Крыму якобы агентов украинской разведки. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает ГУР.

По словам Юсова, новые кремлевские фейки о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма свидетельствуют о том, что российский режим боится Украину, украинские спецслужбы, в частности, ГУР.

"И правильно делает, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", – резюмировал Юсов.

Вчера, 3 мая, ФСБ заявила о задержании в Крыму якобы агентов украинской военной разведки, которые якобы планировали диверсии против ставленников оккупантов Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Янины Павленко. Оккупанты обвинили в подготовке диверсий и терактов семь человек.

Читайте также: В оккупированном Крыму россияне боятся всего: дронов, партизан, ракет – ГУР

Наталія Медведєва
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