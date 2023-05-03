В оккупированном Крыму россияне боятся всего: дронов, партизан, ракет – ГУР

Россияне во временно оккупированном Крыму боятся всего – украинских дронов, партизан, ракет. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью телеканалу "Киев".

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По словам разведчика, на территории Крыма укрепляет свои возможности украинское движение сопротивления. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян угнетающее впечатление.

"Мы видим, что россияне боятся. Та же база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защитить от любых атак против этой инфраструктуры", – сообщил замначальника ГУР.

По словам Скибицкого, ныне враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя в Россию, в частности, в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.

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"Всего боятся – и дронов, и партизанов, и ракет, и любых действий, потому что они есть, они будут и они эффективны", – сказал Скибицкий.

Представитель военной разведки отметил, что до осени 2022 года российские оккупанты не уделяли особого внимания обороне Крыма.

"Когда мы начали наносить удары по военным объектам на территории оккупированного Крыма, вот тогда они "взялись за голову" – начали возводить оборонные укрепления, укреплять побережье", – рассказал он.

По словам Скибицкого, освобождение Крыма будет зависеть от ряда факторов.

"Все будет зависеть от того, как будет спланирована наша операция по освобождению Крыма. Следующее – каково будет моральное состояние российских военнослужащих. Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен "жест доброй воли". Но в любом случае, это будет не очень просто, потому что они считают Крым последней крепостью и будут пытаться защищать полуостров до конца", — подчеркнул замначальника ГУР.

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Наталія Медведєва

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