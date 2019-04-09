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09.04.2019, 17:00

ФСБ заявляет о задержании "украинского партизана"

ФСБ заявляет о задержании "украинского партизана" - Фото
Фото: ЕРА

Мужчину уже арестовали

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Российские ФСБ и МВД задержали в Московском регионе якобы гражданина Украины Пирожка И.Н., пишет пропагандистское агентство ТАСС.

ФСБ утверждает, что он – "активный участник украинской праворадикальной организации Правый сектор" и в 2014-м в Украине он якобы создал отряд для ведения партизанской войны против России. 

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По версии спецслужбы РФ, в январе 2018 года мужчина прибыл в Московский регион и "распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации".

Сейчас он находится под стражей.

29 марта в СБУ заявили, что разоблачили завербованного ФСБ бывшего украинского милиционера из Луганской области, которому была поставлена задача по сбору и передаче информации, а также похищению и переправке на территорию РФ сотрудника СБУ или разведки.

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Теги: фсб
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