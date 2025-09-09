FT: США прекращают сотрудничество с Европой против дезинформации из России, Китая и Ирана
США уведомили страны Европы о том, что они отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана. Об этом The Financial Times сообщили трое европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.
Отмечается, что на прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации бывшего президента Джо Байдена, ставившими целью сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации со стороны указанных стран.
Журналисты отмечают, что это происходит на фоне того, что администрация президента Дональда Трампа ликвидировала правительственные структуры, занимавшиеся защитой честности выборов в США и противодействием иностранному вмешательству внутри страны и за рубежом.
Бывший руководитель центра Джеймс Рубин назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.
За оценками Рубина, в течение прошлого года около 22 стран Европы и Африки подписали соглашения с США.
Они стали частью программы администрации Байдена по противодействию манипуляциям иностранных государств, что ставила целью сформировать общее понимание угрозы и сотрудничать со странами-партнерами над общим ответом.
- Россия неоднократно активизирует дезинформационные компании против Украины и других государств. В частности, в конце августа россияне запустили фейк о "провокации" Украины с опасными веществами в Донецкой области.
- В июле президент Молдовы Санду сообщила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы – Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент.
Комментарии (0)