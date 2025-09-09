FT: США прекращают сотрудничество с Европой против дезинформации из России, Китая и Ирана

Это происходит на фоне ликвидации администрацией Трампа структур, защищавших выборы в США и противодействующих иностранному вмешательству

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США уведомили страны Европы о том, что они отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана. Об этом The Financial Times сообщили трое европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что на прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в прошлом году при администрации бывшего президента Джо Байдена, ставившими целью сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации со стороны указанных стран.

Журналисты отмечают, что это происходит на фоне того, что администрация президента Дональда Трампа ликвидировала правительственные структуры, занимавшиеся защитой честности выборов в США и противодействием иностранному вмешательству внутри страны и за рубежом.

Бывший руководитель центра Джеймс Рубин назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.

За оценками Рубина, в течение прошлого года около 22 стран Европы и Африки подписали соглашения с США.

Они стали частью программы администрации Байдена по противодействию манипуляциям иностранных государств, что ставила целью сформировать общее понимание угрозы и сотрудничать со странами-партнерами над общим ответом.