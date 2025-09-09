FT: США припиняють співпрацю з Європою проти дезінформації з Росії, Китаю та Ірану

Це відбувається на тлі ліквідації адміністрацією Трампа структур, що захищали вибори у США та протидіяли іноземному втручанню

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США повідомили країни Європи про те, що вони відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Про це The Financial Times повідомили троє європейських чиновників, знайомих з цим питанням.

Зазначається, що минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, підписані минулого року за адміністрації колишнього президента Джо Байдена, що мали на меті сформувати єдиний підхід до виявлення й викриття шкідливої інформації з боку зазначених країн.

Журналісти зазначають, що це відбувається на тлі того, що адміністрація президента Дональда Трампа ліквідувала урядові структури, які займалися захистом чесності виборів у США та протидією іноземному втручанню всередині країни й за кордоном.

Колишній керівник центру Джеймс Рубін назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

За оцінками Рубіна, протягом минулого року близько 22 країн Європи й Африки підписали угоди зі США.

Вони стали частиною програми адміністрації Байдена з протидії маніпуляціям іноземних держав, що мала на меті сформувати спільне розуміння загрози та співпрацювати з країнами-партнерами над спільною відповіддю.