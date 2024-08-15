FT: Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области

Переговоры об обмене военнопленными стартовали после десяти дней интенсивных боев в Курской области, подтвердили в ГУР

Захваченные в плен россияне (Фото: Источник LIGA.net в СБУ)

Украина и Россия начали переговоры по обмену военнопленными, захватившими украинские силы в Курской области. Об этом сообщило Financial Times, ссылаясь на источники в украинской разведке.

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Переговоры по обмену военнопленными стартовали после десяти дней интенсивных боев в Курской области.

Хотя точное количество пленных российских военных не разглашается, по информации от украинских правительственных и военных источников FT, речь может идти о сотнях пленных, среди которых много молодых российских призывников.

Захват российских солдат может усилить позицию Киева в переговорах о возвращении тысяч украинских военных и гражданских, находящихся в плену с начала войны, отмечает издание.

14 августа 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.

15 августа спецназовцы Службы безопасности Украины взяли в плен 102 российских военных в Курской области, что является самым массовым взятием врага в плен, которое удалось провести за один раз.

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