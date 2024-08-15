FT: Україна та Росія розпочали переговори про обмін полоненими, захопленими на Курщині

Переговори про обмін військовополоненими стартували після десяти днів інтенсивних боїв у Курській області, підтвердили виданню у ГУР

Захоплені у полон росіяни (Фото: Джерело LIGA.net у СБУ)

Україна і Росія почали переговори щодо обміну військовополоненими, яких українські сили захопили в Курській області. Про це повідомило Financial Times, посилаючись на джерела в українській розвідці.

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Переговори про обмін військовополоненими стартували після десяти днів інтенсивних боїв у Курській області.

Хоча точна кількість полонених російських військових не розголошується, за інформацією від українських урядових і військових джерел FT, може йтися про сотні полонених, серед яких багато молодих російських призовників.

Захоплення російських солдатів може посилити позицію Києва у переговорах про повернення тисяч українських військових і цивільних, які перебувають у російському полоні з початку війни, наголошує видання.

14 серпня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

15 серпня спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

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