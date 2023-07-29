UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

FT: ВСУ в наступлении бьют ракетами из Северной Кореи, которые "делают сумасшедшие вещи"

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 14:47
FT: ВСУ в наступлении бьют ракетами из Северной Кореи, которые
РСЗО "Град" (фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины при наступлении на юге и под Бахмутом применяют реактивные снаряды, произведенные в Северной Корее. Об этом сообщило издание Financial Times, журналисты которого побывали на линии фронта. 

Украинские воины продемонстрировали изданию ракеты для реактивной системы "Град" под Бахмутом, которые произведены в КНДР. 

Один из командиров-артиллеристов по имени Руслан сказал, что ВСУ не нравятся северокорейские ракеты из-за их низкого качества, – они часто дают осечку или не взрываются. Судя по маркировке, сказано в материале, боеприпасы произведены в 1980-1990-х годах. 

Боец украинской батареи предупредил журналистов, чтобы они не подходили близко к установке во время залпа, так как ракеты из Северной Кореи "очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи". 

Одновременно, Руслан заявил, что Силам обороны нужна каждая ракета, которые они могут достать. 

Артиллеристы считают, что ракеты были переданы "дружественной" страной, которая "захватила их на корабле". Советник министра обороны Юрий Сак подчеркнул, что снаряды могут быть трофейными. 

"Россия закупала различные типы боеприпасов у самых разных тираний, включая Северную Корею и Иран", – добавил он. 

Читайте также: У Ким Чен Ына уверяют, что КНДР не продавала снаряды России, "советуют заткнуться" США

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РСЗО Градвойнасеверная кореянаступлениеартиллерия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 