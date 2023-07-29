FT: ВСУ в наступлении бьют ракетами из Северной Кореи, которые "делают сумасшедшие вещи"

Вооруженные Силы Украины при наступлении на юге и под Бахмутом применяют реактивные снаряды, произведенные в Северной Корее. Об этом сообщило издание Financial Times, журналисты которого побывали на линии фронта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские воины продемонстрировали изданию ракеты для реактивной системы "Град" под Бахмутом, которые произведены в КНДР.

Один из командиров-артиллеристов по имени Руслан сказал, что ВСУ не нравятся северокорейские ракеты из-за их низкого качества, – они часто дают осечку или не взрываются. Судя по маркировке, сказано в материале, боеприпасы произведены в 1980-1990-х годах.

Боец украинской батареи предупредил журналистов, чтобы они не подходили близко к установке во время залпа, так как ракеты из Северной Кореи "очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи".

Одновременно, Руслан заявил, что Силам обороны нужна каждая ракета, которые они могут достать.

Артиллеристы считают, что ракеты были переданы "дружественной" страной, которая "захватила их на корабле". Советник министра обороны Юрий Сак подчеркнул, что снаряды могут быть трофейными.

"Россия закупала различные типы боеприпасов у самых разных тираний, включая Северную Корею и Иран", – добавил он.

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.

2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

4 ноябре, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что у них есть информация о тайном снабжении из Пхеньяна в Россию артиллерийских снарядов, из Северной Кореи в РФ отправился поезд.

Читайте также: У Ким Чен Ына уверяют, что КНДР не продавала снаряды России, "советуют заткнуться" США

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.