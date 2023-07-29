FT: ЗСУ у наступі б'ють по росіянах ракетами з Північної Кореї, які "роблять божевільні речі"

Збройні Сили України під час наступу на півдні та під Бахмутом застосовують реактивні снаряди, вироблені у Північній Кореї. Про це повідомило видання Financial Times, журналісти якого відвідали лінію фронту.

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Українські воїни продемонстрували виданню ракети для реактивної системи "Град" під Бахмутом, які виготовлені в КНДР.

Один із командирів-артилеристів, якого звати Руслан, сказав, що ЗСУ не подобаються північнокорейські ракети через їхню низьку якість, – вони часто дають осічку або не вибухають. Судячи з маркування, сказано у матеріалі, боєприпаси вироблені у 1980-1990-х роках.

Боєць української батареї попередив журналістів, щоб вони не підходили близько до установки під час залпу, оскільки ракети з Північної Кореї "дуже ненадійні та інколи роблять божевільні речі".

Одночасно Руслан заявив, що Силам оборони потрібна кожна ракета, яку вони можуть дістати.

Артилеристи вважають, що ракети були передані "дружньою" країною, яка "захопила їх на кораблі". Радник міністра оборони Юрій Сак наголосив, що снаряди можуть бути трофейними.

"Росія закуповувала різні типи боєприпасів у різних тираній, включно Північну Корею та Іран", – додав він.

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує.

2 листопада координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США при Білому Домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії снаряди для артилерії.

4 листопада, через два дні після того, як Сполучені Штати заявили, що вони мають інформацію про те, що Пхеньян таємно постачає Росії артилерійські снаряди, з Північної Кореї до РФ вирушив поїзд.

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