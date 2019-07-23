Футболист Федецкий от Слуги народа проигрывает в своем округе

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Футболист Артем Федецкий проигрывает досрочные парламентские выборы в одномандатном округе N118 во Львовской области от президентской партии Слуга народа. Это следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

На данный момент обработано более 99% бюллетеней.

У Федецкого - 12,33% голосов, он на третьем месте. На первом - Анна Васильченко от партии Святослава Вакарчука Голос, у нее 31,51%, на втором - самовыдвиженец Богдан Дубневич с 30,12%.

Ранее Центризбирком начал принимать первые протоколы с мокрыми печатями на выборах в Верховную Раду.

ЦИК обработал 92,43% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,11%.

22 июля общественное движение ЧЕСНО сообщило, какие партии и сколько могут получить денег из государственного бюджета. 11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности.

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