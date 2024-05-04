G7 рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи на $50 млрд – Bloomberg
США ведут переговоры с другими странами G7 о предоставлении Украине помощи в размере $50 млрд – значительное количество желают привлечь от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседника.
По его данным, США пытаются подписать соглашение о предоставлении помощи на саммите G7, который состоится в Италии в июне.
Издание отметило, что переговоры по этой теме "продолжаются сложно", и заключение соглашения может занять несколько месяцев. Пресс-секретари Министерства финансов США и Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев.
"Мы обсуждаем это. В идеале мы хотели бы, чтобы все страны G7 принимали участие (в оказании помощи – ред.), чтобы США не делали это самостоятельно", – сказала глава Минфина США Джанет Йеллен в комментарии Bloomberg.
ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России на сумму около $300 млрд после начала вторжения РФ в Украину – из них около $5-6 млрд находятся в США. Согласно финансовым данным Euroclear за первый квартал 2024 года около 159 млрд евро замороженных российских активов принесли чистую прибыль в 557 млн евро.
Собеседник издания отметил, что российские активы, которыми владеет компания, могут вырасти до 190 млрд евро к 2028 году, поскольку они станут наличными.
- 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.
- Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
- Против передачи доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии выступила Австрия.
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