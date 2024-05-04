G7 рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи на $50 млрд – Bloomberg

Издание отметило, что переговоры на эту тему "идут сложно", и заключение сделки может занять несколько месяцев

G7 (Фото: EPA)

США ведут переговоры с другими странами G7 о предоставлении Украине помощи в размере $50 млрд – значительное количество желают привлечь от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседника.

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По его данным, США пытаются подписать соглашение о предоставлении помощи на саммите G7, который состоится в Италии в июне.

Издание отметило, что переговоры по этой теме "продолжаются сложно", и заключение соглашения может занять несколько месяцев. Пресс-секретари Министерства финансов США и Совета национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев.

"Мы обсуждаем это. В идеале мы хотели бы, чтобы все страны G7 принимали участие (в оказании помощи – ред.), чтобы США не делали это самостоятельно", – сказала глава Минфина США Джанет Йеллен в комментарии Bloomberg.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России на сумму около $300 млрд после начала вторжения РФ в Украину – из них около $5-6 млрд находятся в США. Согласно финансовым данным Euroclear за первый квартал 2024 года около 159 млрд евро замороженных российских активов принесли чистую прибыль в 557 млн евро.

Собеседник издания отметил, что российские активы, которыми владеет компания, могут вырасти до 190 млрд евро к 2028 году, поскольку они станут наличными.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

Против передачи доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии выступила Австрия.

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