G7 розглядає можливість надання Україні пакета допомоги на $50 млрд – Bloomberg
США ведуть переговори з іншими країнами G7 щодо надання Україні допомоги у розмірі $50 млрд – значну кількість хочуть залучити від заморожених російських активів. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на співрозмовника.
За його даними, США намагаються підписати угоду про надання допомоги на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні.
Видання зазначило, що переговори на цю тему "тривають складно" й укладення угоди може тривати кілька місяців. Прессекретарі Міністерства фінансів США та Ради національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів.
"Ми обговорюємо це. В ідеалі ми хотіли б, щоб усі країни G7 брали участь (у наданні допомоги. — Ред.), щоб США не робили це самостійно", — сказала глава Мінфіну США Джанет Єллен в коментарі Bloomberg.
ЄС, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько $300 млрд після початку вторгнення РФ в Україну – з них приблизно $5-6 млрд знаходяться в США. Згідно з фінансовими даними Euroclear за перший квартал 2024 року, близько 159 млрд євро заморожених російських активів принесли чистий прибуток у 557 млн євро.
Співрозмовник видання зазначив, що російські активи, якими володіє компанія, можуть зрости до 190 млрд євро до 2028 року, оскільки вони стануть готівкою.
- 23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.
- Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди стосовно використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.
- Проти передавання доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії виступила Австрія.
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