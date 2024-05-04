G7 розглядає можливість надання Україні пакета допомоги на $50 млрд – Bloomberg

Видання зазначило, що переговори на цю тему "тривають складно" й укладення угоди може тривати кілька місяців

G7 (Фото: EPA)

США ведуть переговори з іншими країнами G7 щодо надання Україні допомоги у розмірі $50 млрд – значну кількість хочуть залучити від заморожених російських активів. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на співрозмовника.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його даними, США намагаються підписати угоду про надання допомоги на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні.

Видання зазначило, що переговори на цю тему "тривають складно" й укладення угоди може тривати кілька місяців. Прессекретарі Міністерства фінансів США та Ради національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів.

"Ми обговорюємо це. В ідеалі ми хотіли б, щоб усі країни G7 брали участь (у наданні допомоги. — Ред.), щоб США не робили це самостійно", — сказала глава Мінфіну США Джанет Єллен в коментарі Bloomberg.

ЄС, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько $300 млрд після початку вторгнення РФ в Україну – з них приблизно $5-6 млрд знаходяться в США. Згідно з фінансовими даними Euroclear за перший квартал 2024 року, близько 159 млрд євро заморожених російських активів принесли чистий прибуток у 557 млн євро.

Співрозмовник видання зазначив, що російські активи, якими володіє компанія, можуть зрости до 190 млрд євро до 2028 року, оскільки вони стануть готівкою.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди стосовно використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Проти передавання доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії виступила Австрія.

Читайте також: ЄС може передати Україні перший 1 млрд євро від заморожених активів РФ уже в липні