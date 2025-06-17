Страны G7 успели одобрить совместное заявление, несмотря на отъезд Трампа

В документе говорится исключительно о последних событиях между Израилем и Ираном

Саммит G7 в Канаде (Фото: FILIPPO ATTILI/EPA)

Страны "Большой семерки" согласовали совместное заявление по военному конфликту между Израилем и Ираном, несмотря на срочный отъезд президента США Дональда Трампа. Текст заявления опубликован на сайте канадского председательства в G7.

Лидеры стран "Большой семерки" подтвердили приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке и поддержанию безопасности Израиля.

"В этом контексте мы утверждаем, что Израиль имеет право защищать себя", – заявили подписанты.

В заявлении Иран называется "главным источником региональной нестабильности и террора".

"Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие", – подчеркнули лидеры G7.

Страны "Большой семерки" призвали к разрешению иранского кризиса и более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе. Также в G7 пообещали "пристально следить за последствиями для международных энергетических рынков и координировать действия, в том числе с единомышленниками, для обеспечения стабильности рынка".

Российско-украинская война, которая должна была быть одним из ключевых вопросов для обсуждения на саммите G7, в совместном заявлении не упоминается.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" не будут пытаться достичь консенсуса по поводу совместного коммюнике из-за существенных разногласий с США по ряду вопросов, в частности российско-украинской войны.