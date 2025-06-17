Страны G7 успели одобрить совместное заявление, несмотря на отъезд Трампа
Страны "Большой семерки" согласовали совместное заявление по военному конфликту между Израилем и Ираном, несмотря на срочный отъезд президента США Дональда Трампа. Текст заявления опубликован на сайте канадского председательства в G7.
Лидеры стран "Большой семерки" подтвердили приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке и поддержанию безопасности Израиля.
"В этом контексте мы утверждаем, что Израиль имеет право защищать себя", – заявили подписанты.
В заявлении Иран называется "главным источником региональной нестабильности и террора".
"Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие", – подчеркнули лидеры G7.
Страны "Большой семерки" призвали к разрешению иранского кризиса и более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе. Также в G7 пообещали "пристально следить за последствиями для международных энергетических рынков и координировать действия, в том числе с единомышленниками, для обеспечения стабильности рынка".
Российско-украинская война, которая должна была быть одним из ключевых вопросов для обсуждения на саммите G7, в совместном заявлении не упоминается.
Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" не будут пытаться достичь консенсуса по поводу совместного коммюнике из-за существенных разногласий с США по ряду вопросов, в частности российско-украинской войны.
- Утром 17 июня стало известно, что Трамп досрочно покидает саммит G7 и возвращается в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке.
- Встреча с Зеленским, который заявлял, что хочет во время саммита G7 обсудить с Трампом возможность купить новый пакет военной помощи у Штатов, была отменена.