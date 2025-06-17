Країни G7 встигли схвалити спільну заяву попри від’їзд Трампа
Країни "Великої сімки" погодили спільну заяву щодо військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном, попри терміновий від’їзд президента США Дональда Трампа. Текст заяви опублікований на сайті канадського головування у G7.
Лідери країн "Великої сімки" підтвердили відданість миру та стабільності на Близькому Сході й підтримці безпеки Ізраїля.
"У цьому контексті ми стверджуємо, що Ізраїль має право захищати себе", – заявили підписанти.
У заяві Іран називається "головним джерелом регіональної нестабільності та терору".
"Ми послідовно заявляли, що Іран ніколи не зможе мати ядерної зброї", – наголосили лідери G7.
Країни "Великої сімки" закликали до вирішення іранської кризи та ширшої деескалації воєнних дій на Близькому Сході, включно з припиненням вогню в Газі. Також у G7 пообіцяли "пильно стежити за наслідками для міжнародних енергетичних ринків і координувати дії, зокрема з однодумцями, для забезпечення стабільності ринку".
Російсько-українська війна, що мала бути одним із ключових питань для обговорення на саміті G7, у спільній заяві не згадується.
Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке через суттєві розбіжності зі США щодо низки питань, зокрема російсько-української війни.
- Зранку 17 червня стало відомо, що Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.
- Зустріч із Зеленським, який заявляв, що хоче під час саміту G7 обговорити з Трампом можливість купити новий пакет військової допомоги у Штатів, була скасована.