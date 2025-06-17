Країни G7 встигли схвалити спільну заяву попри від’їзд Трампа

В документі йдеться виключно про останні події між Ізраїлем та Іраном

Саміт G7 у Канаді (Фото: FILIPPO ATTILI/EPA)

Країни "Великої сімки" погодили спільну заяву щодо військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном, попри терміновий від’їзд президента США Дональда Трампа. Текст заяви опублікований на сайті канадського головування у G7.

Лідери країн "Великої сімки" підтвердили відданість миру та стабільності на Близькому Сході й підтримці безпеки Ізраїля.

"У цьому контексті ми стверджуємо, що Ізраїль має право захищати себе", – заявили підписанти.

У заяві Іран називається "головним джерелом регіональної нестабільності та терору".

"Ми послідовно заявляли, що Іран ніколи не зможе мати ядерної зброї", – наголосили лідери G7.

Країни "Великої сімки" закликали до вирішення іранської кризи та ширшої деескалації воєнних дій на Близькому Сході, включно з припиненням вогню в Газі. Також у G7 пообіцяли "пильно стежити за наслідками для міжнародних енергетичних ринків і координувати дії, зокрема з однодумцями, для забезпечення стабільності ринку".

Російсько-українська війна, що мала бути одним із ключових питань для обговорення на саміті G7, у спільній заяві не згадується.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" не намагатимуться досягти консенсусу щодо спільного комюніке через суттєві розбіжності зі США щодо низки питань, зокрема російсько-української війни.