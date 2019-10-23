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ГБР - журналистам Схем: Обысков не будет

ГБР - журналистам Схем: Обысков не будет - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.10.2019, 21:38

В бюро заявили, что фигурант расследования - пятый президент Украины - показания следствию не предоставил

В Государственном бюро расследований обратились к журналистам программы Схемы: Коррупция в деталях из-за решения Печерского суда по делу о возможных нарушениях пятого президента Петра Порошенко при поездке на Мальдивы. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, опубликовав текст обращения.

В ведомстве заверяют, что все данные, которые хотят востребовать у журналистов, касаются исключительно расследования об отпуске Порошенко в контексте его возможных нарушений при пересечении госграницы. В ГБР заявили, что расчитывают на сотрудничество с редакцией.

"Учитывая, что Петр Порошенко не предоставил показаний, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь. В частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

При этом, подчеркнули в пресс-службе, ГБР не намерено собирать конфиденциальные данные о журналистах, узнавать источники получения информации. "Также мы не собираемся проводить обыски", - добавляют в бюро.

  • Пятый президент отдыхал на Мальдивах в январе 2018-го. По оценкам журналистов Схем, отдых обошелся ему в $500 тысяч. При этом Порошенко заявил, что его перелет на Мальдивы был оформлен в рамках закона.
  • 6 августа 2019 года ГБР начало проверку того, что во время поездки Порошенко мог пересечь государственную границу по поддельным документам.
  • Сегодня стало известно, что 17 октября суд предоставил доступ следователям ГБР к коммуникации редакции, которая готовила расследование о Порошенко. Позже появилась реакция журналистов на такое решение суда.

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гбр журналисты схемы Петр Порошенко Мальдивы
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