ГБР: Миграционеры требовали взятки с иностранцев, чтобы те могли остаться в Украине

Чиновники миграционной службы требовали у восьми иностранцев деньги, чтобы им "продлили" срок пребывания в Украине

В Ивано-Франковской области должностных лиц миграционной службы подозревают в том, что они требовали с иностранцев деньги за продление срока пребывания в Украине. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным расследования, схему вымогательства денег с иностранцев организовал начальник одного из отделов Западного межрегионального управления ГМС в Ивано-Франковске и его подчиненный.

К схеме также привлекли переводчика, который получал и передавал часть взяток "за услуги" миграционщиков. Другую часть иностранцы оплачивали лично должностным лицам.

По данным ГБР, в течение августа-октября задержанные требовали у восьми иностранцев $5500 за решение, чтобы им продлили срок пребывания в Украине. Фактически они успели получить $3800.

Трем мужчинам сообщили о подозрении:

начальнику отдела и его подчиненному – в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

переводчику – за пособничество в получении неправомерной выгоды

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

