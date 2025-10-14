ГБР: Миграционеры требовали взятки с иностранцев, чтобы те могли остаться в Украине
В Ивано-Франковской области должностных лиц миграционной службы подозревают в том, что они требовали с иностранцев деньги за продление срока пребывания в Украине. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По данным расследования, схему вымогательства денег с иностранцев организовал начальник одного из отделов Западного межрегионального управления ГМС в Ивано-Франковске и его подчиненный.
К схеме также привлекли переводчика, который получал и передавал часть взяток "за услуги" миграционщиков. Другую часть иностранцы оплачивали лично должностным лицам.
По данным ГБР, в течение августа-октября задержанные требовали у восьми иностранцев $5500 за решение, чтобы им продлили срок пребывания в Украине. Фактически они успели получить $3800.
Трем мужчинам сообщили о подозрении:
- начальнику отдела и его подчиненному – в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
- переводчику – за пособничество в получении неправомерной выгоды
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
