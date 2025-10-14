ДБР: Міграційники вимагали хабарі з іноземців, щоб ті могли лишитись в Україні
Фото: ДБР

В Івано-Франківській області посадовців міграційної служби підозрюють у тому, що вони вимагали з іноземців гроші за продовження строку перебування в Україні. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними розслідування, схему вимагання грошей з іноземців організував начальник одного з відділів Західного міжрегіонального управління ДМС в Івано-Франківську та його підлеглий.

До схеми також залучили перекладача, який отримував та передавав частину хабарів "за послуги" міграційників. Іншу частину іноземці оплачували особисто посадовцям.

За даними ДБР, упродовж серпня-жовтня затримані вимагали у восьми іноземців $5500 за рішення, щоб їм продовжили строк перебування в Україні. Фактично вони встигли отримати $3800.

Трьом чоловікам повідомили про підозру:

  • начальнику відділу та його підлеглому – у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
  • перекладачу – за пособництво в одержанні неправомірної вигоди 

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Фото: ДБР

