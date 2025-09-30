СБУ: Викрито посадовця МЗС, який продав росіянам українські паспорти для виїзду до Європи

Затриманий посадовець за грошову винагороду "легалізовував" росіян в країнах Євросоюзу

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція викрили радника одного з департаментів Міністерства закордонних справ, якого підозрюють в тому, що він у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення Росії, коли затриманий обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн.

Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від росіян, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС і вільно пересуватися в його межах.

За матеріалами справи, за грошову винагороду посадовець оформлював росіянам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.

Для пошуку "замовників" чиновник використовував мережу посередників, які були на території Євросоюзу і контактували з росіянами.

Правоохоронці зазначають, що наразі перевіряється інформація про можливу причетність "легалізованих" росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Чиновнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища.

Вирішується питання щодо обрання чиновнику міри запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.