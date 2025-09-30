СБУ: Разоблачен чиновник МИД, который продал россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС

Задержанный чиновник за денежное вознаграждение "легализировал" россиян в странах Евросоюза

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили советника одного из департаментов Министерства иностранных дел, которого подозревают в том, что он в 2022 году продал нескольким россиянам украинские паспорта для выезда в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установило расследование, сделка действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения России, когда задержанный занимал должность второго секретаря по консульским вопросам посольства Украины в одной из европейских стран.

Находясь в дипломатическом учреждении, чиновник принимал "заказы" от россиян, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах.

По материалам дела, за денежное вознаграждение чиновник оформлял россиянам украинское гражданство с вручением загранпаспорта нашего государства.

Для поиска "заказчиков" чиновник использовал сеть посредников, которые находились на территории Евросоюза и контактировали с россиянами.

Правоохранители отмечают, что сейчас проверяется информация о возможной причастности "легализованных" россиян к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.

Чиновнику сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.