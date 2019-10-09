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ГБР открыло дело по декларации Порошенко: проверяет прибыль

ГБР открыло дело по декларации Порошенко: проверяет прибыль - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.10.2019, 13:45

По словам директора Государственного бюро расследований, производство находится на стадии изучения и планирования

Государственное бюро расследований открыло дело в связи с возможным сокрытием пятым президентом Петром Порошенко прибыли в ежегодной декларации. Об этом сегодня на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

"По поводу производства по возможному недекларированию доходов экс-президентом Петром Порошенко. Действительно, такое уголовное дело есть. Ведомости внесены недавно", - сказал он.

По его словам, производство находится на стадии изучения и планирования, и никаких следственных действий по нему еще не проводилось.

"Это производство касается недекларирования в декларации, которое проводится ежегодно, прибыли, которая была получена в течение года. Именно этот факт мы и проверяем - была ли такая прибыль, каким образом получена и почему не задекларирована", - уточнил он.

Таким образом, отметил Труба, в настоящее время в ГБР зарегистрировано 13 дел, связанных с пятым президентом. Во всех производствах Порошенко допрашивается как свидетель.

  • 12 августа Порошенко заявил, что согласен пройти допрос на полиграфе, но только в прямом эфире на телеканале Прямой.
  • Об этом Порошенко сказал после допроса в ГБР по делу, связанном с покупкой телеканала. 
  • Ранее тогдашний генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Порошенко по всем делам проходит только как свидетель.
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Роман Труба Петр Порошенко
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