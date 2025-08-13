ГБР: Отменено уже более 800 решений МСЭК об инвалидности правоохранителей и чиновников

Сейчас проверяют еще более 70 государственных органов и более 2000 медико-экспертных дел госслужащих

ГБР (Фото: dbr.gov.ua)

По инициативе Государственного бюро расследований в результате проверок уже отменено более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов. Об этом сообщает ГБР.

Директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, что сейчас проверяют более 70 государственных органов и 2630 медико-экспертных дел государственных служащих.

Уже проанализировали почти 2000 дел – более 800 решений признали необоснованными и отменили, в более чем 400 случаях изменили группу или строку инвалидности. Почти сотню должностных лиц направили на повторное медицинское обследование.

Больше всего отмененных решений зафиксировали среди:

← Государственной таможенной службы – 244 из 587 рассмотренных;

← Государственной налоговой службы – 161 из 423;

← органов прокуратуры – 162 из 336;

← Государственной миграционной службы – 28 из 70;

← Национальной полиции – 16 из 78.

Некоторым лицам уже сообщили о подозрении. В суд передали дело в отношении заместителя главного врача Львовского областного центра медико-социальной экспертизы.

Следствие также установило, что бывший руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры получил инвалидность без оснований в сговоре с бывшей главой МСЭК, а также экс-глава Черкасской окружной прокуратуры. Обвинительный акт в отношении последних двух уже направили в суд.

Отдельно разоблачен факт незаконного установления инвалидности прокурору Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры с участием бывшей председателя МСЭК.

Материалы по ним также переданы в суд.