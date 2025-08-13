ГБР: Отменено уже более 800 решений МСЭК об инвалидности правоохранителей и чиновников
По инициативе Государственного бюро расследований в результате проверок уже отменено более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов. Об этом сообщает ГБР.
Директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, что сейчас проверяют более 70 государственных органов и 2630 медико-экспертных дел государственных служащих.
Уже проанализировали почти 2000 дел – более 800 решений признали необоснованными и отменили, в более чем 400 случаях изменили группу или строку инвалидности. Почти сотню должностных лиц направили на повторное медицинское обследование.
Больше всего отмененных решений зафиксировали среди:
← Государственной таможенной службы – 244 из 587 рассмотренных;
← Государственной налоговой службы – 161 из 423;
← органов прокуратуры – 162 из 336;
← Государственной миграционной службы – 28 из 70;
← Национальной полиции – 16 из 78.
Некоторым лицам уже сообщили о подозрении. В суд передали дело в отношении заместителя главного врача Львовского областного центра медико-социальной экспертизы.
Следствие также установило, что бывший руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры получил инвалидность без оснований в сговоре с бывшей главой МСЭК, а также экс-глава Черкасской окружной прокуратуры. Обвинительный акт в отношении последних двух уже направили в суд.
Отдельно разоблачен факт незаконного установления инвалидности прокурору Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры с участием бывшей председателя МСЭК.
Материалы по ним также переданы в суд.
- 15 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) проверит более трех сотен сотрудников ведомства со статусом инвалидности.
