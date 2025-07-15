Дисциплинарная комиссия проверит 348 прокуроров с инвалидностью – Кравченко

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-аккаунт генпрокурора)

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) проверит более трехсот сотрудников ведомства со статусом инвалидности. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за девять месяцев не решен. Кравченко высказал свою позицию по этому вопросу.

Он подчеркнул, что, во-первых, законом не предусмотрено, что глава ОГП может увольнять прокуроров, в таких случаях, как массовые получения статуса инвалидности.

Во-вторых, увольнения прокуроров, при указанных обстоятельствах, происходят на основании решения КДКП.

Кравченко добавил, что в настоящее время в органах прокуратуры осталось 484 прокурора с инвалидностью. Кроме этого, 41 человек подал заявления на увольнение по собственному желанию, он их удовлетворил.

Генпрокурор принял решение, что прокуроры с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП.

Кроме тех, кто имеет статус:

→ инвалидов детства;

→ лица, понесшие невосстановимые потери для здоровья;

→ имеют онкологические заболевания;

→ являются инвалидами войны.

Таких в органах прокуратуры 136 человек. Поэтому 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.

"Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус, в результате проверки, будет подтвержден. При этом установленные факты неблагочестия не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу", — подчеркнул генпрокурор.