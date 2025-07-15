Дисциплінарна комісія перевірить 348 прокурорів з інвалідністю – Кравченко
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) перевірить понад три сотні співробітників відомства зі статусом інвалідності. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев’ять місяців не вирішено. Кравченко висловив свою позицію щодо цього питання.
Він наголосив, що, по-перше, законом не передбачено, що очільник ОГП може звільняти прокурорів у таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.
По-друге, звільнення прокурорів за вказаних обставин відбуваються на підставі рішення КДКП.
Кравченко додав, що наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю. Крім цього, 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням, він їх задовольнив.
Генпрокурор ухвалив рішення, що прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.
Окрім тих, які мають статус:
→ інвалідів дитинства;
→ особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя;
→ мають онкологічні захворювання;
→ є інвалідами війни.
Таких в органах прокуратури 136 осіб. На 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.
"Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу", – наголосив генпрокурор.
- 16 жовтня 2024 року Бутусов опублікував розслідування, в якому стверджував, що майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.
- На тлі цього скандалу попередній генпрокурор Костін пішов у відставку. Тоді Зеленський заявляв, що посадовець має понести "політичну відповідальність".
- ОГП повідомляв, що у Хмельницькій та Черкаській областях зафіксоване значне перевищення частки прокурорів з інвалідністю у загальній чисельності співробітників.
- У листопаді МОЗ повідомляло, що медики з правоохоронцями перевіряють рішення комісій щодо встановлення інвалідності майже 1700 посадовцям.
Коментарі (0)