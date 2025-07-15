Дисциплінарна комісія перевірить 348 прокурорів з інвалідністю – Кравченко

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-акаунт генпрокурора)

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) перевірить понад три сотні співробітників відомства зі статусом інвалідності. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев’ять місяців не вирішено. Кравченко висловив свою позицію щодо цього питання.

Він наголосив, що, по-перше, законом не передбачено, що очільник ОГП може звільняти прокурорів у таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

По-друге, звільнення прокурорів за вказаних обставин відбуваються на підставі рішення КДКП.

Кравченко додав, що наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю. Крім цього, 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням, він їх задовольнив.

Генпрокурор ухвалив рішення, що прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП.

Окрім тих, які мають статус:

→ інвалідів дитинства;

→ особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя;

→ мають онкологічні захворювання;

→ є інвалідами війни.

Таких в органах прокуратури 136 осіб. На 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

"Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу", – наголосив генпрокурор.