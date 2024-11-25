Корупція у МСЕК: перевіряються рішення про інвалідність щодо 1695 посадовців

Цей перелік збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців

Лікар (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство охорони здоровʼя разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності майже 1700 посадовцям. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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МОЗ створило міжвідомчу робочу групу з перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Її мета – забезпечити опрацювання обґрунтованості рішень комісій. Також міжвідомча група може ініціювати їх перегляд та інформування за наявності підстав правоохоронців, а також інші уповноважені органи для вжиття ними відповідних заходів реагування.

Станом на кінець листопада групою, відповідно до інформації Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості ухвалених стосовно них рішень МСЕК.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% – працівники органів Податкової служби України;

26% – працівники органів прокуратури;

17% – працівники органів Митної служби;

25% – працівники інших державних органів.

У МОЗ зазначили, що перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, у разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться перегляди.