Коррупция в МСЭК: проверяются решения об инвалидности в отношении 1695 чиновников

Этот список увеличивается по мере поступления дополнительных данных от правоохранителей

Врач (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министерство здравоохранения вместе с правоохранительными органами проверяют решения медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности около 1700 должностным лицам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Минздрав создал межведомственную рабочую группу по проверке обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам. Ее цель – обеспечить обработку обоснованности решений комиссий. Межведомственная группа может инициировать их пересмотр и информирование при наличии оснований правоохранителей, а также другие уполномоченные органы для принятия ими соответствующих мер реагирования.

По состоянию на конец ноября группой, в соответствии с информацией Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более чем 30 государственных органов. Они направлены для осуществления экспертизы об обоснованности принятых по ним решений МСЭК.

В частности, среди отобранных дел, подлежащих пересмотру:

32% – работники органов Налоговой службы Украины;

26% – работники органов прокуратуры;

17% – работники органов Таможенной службы;

25% – работники других государственных органов.

В Минздраве отметили, что список лиц, дела которых подлежат пересмотру, увеличивается по мере поступления дополнительных данных от правоохранительных органов.

В ближайшие два месяца продолжатся проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам, и в случае необоснованного принятия таких решений будут осуществляться пересмотры.