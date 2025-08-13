ДБР: Скасовано вже понад 800 рішень МСЕК щодо інвалідності правоохоронців та чиновників

Наразі перевіряють ще понад 70 державних органів та понад 2000 медико-експертних справ держслужбовців

ДБР (Фото: dbr.gov.ua)

За ініціативи Державного бюро розслідувань у результаті перевірок вже скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Про це повідомляє ДБР.

Директор ДБР Олексій Сухачов повідомив, що наразі перевіряють понад 70 державних органів та 2630 медико-експертних справ державних службовців.

Вже проаналізували майже 2000 справ – понад 800 рішень визнали необґрунтованими та скасували, у більш ніж 400 випадках змінили групу чи рядок інвалідності. Майже сотню посадовців направили на повторне медичне обстеження.

Найбільше скасованих рішень зафіксували серед:

← Державної митної служби – 244 з 587 розглянутих;

← Державної податкової служби – 161 з 423;

← органів прокуратури – 162 з 336;

← Державної міграційної служби – 28 з 70;

← Національної поліції – 16 з 78.

Деяким особам уже повідомили про підозру. До суду передали справу щодо заступниці головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи.

Слідство також встановило, що колишній керівник Хмельницької окружної прокуратури отримав інвалідність без підстав у змові з колишньою головою МСЕК, а також ексочільник Черкаської окружної прокуратури. Обвинувачувальний акт щодо останніх двох уже направили до суду.

Окремо викрито факт незаконного встановлення інвалідності прокурору Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури за участю колишньої голови МСЕК.

Матеріали щодо них також передані до суду.