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ГБР получило доступ к информации об отпусках и зарплате Порошенко

ГБР получило доступ к информации об отпусках и зарплате Порошенко - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
27.11.2019, 13:09

Пятого президента подозревают в пересечении границы с поддельными документами

Печерский районный суд Киева дал следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о зарплате, табеле рабочего времени, отпусках, международных визитах, а также к декларациям об имуществе и доходах пятого президента Петра Порошенко за время его президентства. Об этом говорится в решении суда.

Также ГБР получит информацию о местонахождении Порошенко в определенные даты, включая 1 и 8 января 2018 года, когда Порошенко отдыхал на Мальдивах.

Суд удовлетворил ходатайство следователей по делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах в январе 2018. В ГБР считают, что пятый президент якобы мог незаконно пересечь границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

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Петр Порошенко Мальдивы гбр Печерский суд
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