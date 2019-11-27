ГБР получило доступ к информации об отпусках и зарплате Порошенко

Печерский районный суд Киева дал следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о зарплате, табеле рабочего времени, отпусках, международных визитах, а также к декларациям об имуществе и доходах пятого президента Петра Порошенко за время его президентства. Об этом говорится в решении суда.
Также ГБР получит информацию о местонахождении Порошенко в определенные даты, включая 1 и 8 января 2018 года, когда Порошенко отдыхал на Мальдивах.
Суд удовлетворил ходатайство следователей по делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах в январе 2018. В ГБР считают, что пятый президент якобы мог незаконно пересечь границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.
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