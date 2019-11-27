ГБР получило доступ к информации об отпусках и зарплате Порошенко

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Печерский районный суд Киева дал следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о зарплате, табеле рабочего времени, отпусках, международных визитах, а также к декларациям об имуществе и доходах пятого президента Петра Порошенко за время его президентства. Об этом говорится в решении суда.

Также ГБР получит информацию о местонахождении Порошенко в определенные даты, включая 1 и 8 января 2018 года, когда Порошенко отдыхал на Мальдивах.

Суд удовлетворил ходатайство следователей по делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах в январе 2018. В ГБР считают, что пятый президент якобы мог незаконно пересечь границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

По оценкам журналистов Схем, отдых на Мальдивах обошелся Порошенко в $500 тысяч. При этом Порошенко заявил , что его перелет был оформлен в рамках закона.

отдых на Мальдивах обошелся Порошенко в $500 тысяч. При этом заявил 25 ноября суд дал ГБР доступ к паспортам Порошенко.

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