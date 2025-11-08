ГБР сообщило о подозрении комбату из-за гибели военных в Днепропетровской области

Оккупанты атаковали баллистикой и дронами во время награждения военных 1 ноября, которое проходило вопреки запрету Генштаба, заявили правоохранители

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одного из батальонов – по данным следствия, он, несмотря на запрет, собрал военных на награждение в Днепропетровской области 1 ноября. Во время мероприятия оккупанты нанесли комбинированный удар по скоплению людей, из-за чего были жертвы среди защитников и гражданских.

Правоохранители отмечают, что в тот день оккупанты атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно типа "Искандер", и тремя ударными БпЛА "Герань" (российская маркировка Shahed).

"В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава. В результате обстрела погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские", – говорится в публикации.

Решение командира провести такое массовое собрание в ситуации высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, пишет ГБР.

Офис генерального прокурора указывает, что офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более чем 100 военных, в том числе в месте, где находились гражданские.

"Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение захода и рассредоточение военнослужащих", – заявляют в ведомстве.

По его данным, из-за российского удара погибли 12 защитников и семь гражданских, ранения получили еще 36 военнослужащих.

Командиру сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения. Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения – содержание под стражей.