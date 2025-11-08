ДБР повідомило про підозру комбату через загибель військових на Дніпропетровщині

Окупанти атакували балістикою та дронами під час нагородження військових 1 листопада, що проходило всупереч забороні Генштабу, заявили правоохоронці

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру одного з батальйонів – за даними слідства, він попри заборону зібрав військових на нагородження у Дніпропетровській області 1 листопада. Під час заходу окупанти завдали комбінованого удару по скупченню людей, через що були жертви серед захисників та цивільних.

Правоохоронці зазначають, що того дня окупанти атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", й трьома ударними БпЛА "Герань" (російське маркування Shahed).

"У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу. Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні", – йдеться у публікації.

Рішення командира провести таке масове зібрання у ситуації високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам Генерального штабу Збройних Сил України, пише ДБР.

Офіс генерального прокурора вказує, що офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для більш ніж 100 військових, у тому числі у місці, де перебували цивільні.

"Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців", – заявляють у відомстві.

За його даними, через російський удар загинули 12 захисників та сім цивільних, поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

Командиру повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану. Максимальне покарання – вісім років тюрми.

Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.