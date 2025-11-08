ДБР повідомило про підозру комбату через загибель військових на Дніпропетровщині
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру одного з батальйонів – за даними слідства, він попри заборону зібрав військових на нагородження у Дніпропетровській області 1 листопада. Під час заходу окупанти завдали комбінованого удару по скупченню людей, через що були жертви серед захисників та цивільних.
Правоохоронці зазначають, що того дня окупанти атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", й трьома ударними БпЛА "Герань" (російське маркування Shahed).
"У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу. Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні", – йдеться у публікації.
Рішення командира провести таке масове зібрання у ситуації високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам Генерального штабу Збройних Сил України, пише ДБР.
Офіс генерального прокурора вказує, що офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для більш ніж 100 військових, у тому числі у місці, де перебували цивільні.
"Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців", – заявляють у відомстві.
За його даними, через російський удар загинули 12 захисників та сім цивільних, поранення отримали ще 36 військовослужбовців.
Командиру повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану. Максимальне покарання – вісім років тюрми.
Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
- Правоохоронці не вказують назви підрозділу, але раніше у 30 корпусі морської піхоти повідомили, що через удар постраждали військові однієї з його бригад. У з'єднанні зазначили, що через інцидент було відсторонено низку посадовців.
- Журналіст ТСН Дмитро Святненко заявляв, що під час цього удару загинув його брат Володимир. Зі слів медійника слідує, що під російською атакою опинились бійці 35 бригади морської піхоти.
- Раніше, у листопаді 2023 року, окупанти завдали ракетного удару під час шикування військових 128 бригади для нагородження, через що були загиблі та поранені.
