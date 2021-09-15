ГБР: У Лероса пока нет статуса в деле о видео из Telegram, но нашлись "ценные свидетели"

Государственное бюро расследований заявило, что у народного депутата Гео Лероса пока нет никакого статуса в деле, открытом на основании видео из Telegram-каналов. Однако Госбюро уже начало расследование и нашло "ценных свидетелей". Об этом во время брифинга сказал начальник отдела следственного управления ГБР Максим Зинорук.

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Он сообщил, что Госбюро проводит расследование возможного совершения преступления нардепом. Вчера, 14 сентября, генпрокурор открыл уголовное производство, но у Лероса пока что никакого статуса в деле нет.

"Однако это не препятствует нам проверять его причастность к данному преступлению, планировать наши следственные действия и в дальнейшем менять статусы", – сказал он.

Зинорук сообщил, что основанием для внесения сведений в Единый реестр стала публикация в Telegram-канале. Речь идет о видео, где "особа, похожая на народного депутата Украины Гео Лероса", подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал у собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в адрес "Лероса" якобы из-за его политической деятельности, но главной целью, как утверждают в ГБР, могла быть дискредитация органов власти.

Также Зинорчук заявил, что следствие установило "ценных свидетелей" по этому делу, но не стал называть их имена, чтобы не навредить расследованию. Госбюро запланировало допросы свидетелей, проведение экспертиз, чтобы подтвердить или опровергнуть монтаж видео и идентифицировать человека на кадрах.

В ГБР сообщают, что дело предварительно квалифицировано по двум статьям:

- о подготовке к преступлению;

- о введении в заблуждение суда или другого уполномоченного органа.

При этом в Госбюро не исключают, что квалификация может быть изменена в дальнейшем.

1 сентября 2020-го фракция Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, Зеленского и Ермака. 28 августа 2020 года Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля.

9 сентября 2021-го Лерос с трибуны Рады обвинял Зеленского и Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Нардеп СН Николай Тищенко смахнул микрофоны и стащил Лероса с трибуны.

13 сентября несколько анонимных Telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру Госбюро расследований сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела.

Лерос заявил, что видео было смонтировано из нескольких частей, а звук на нем – фейковый.

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Оксана Житнюк

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