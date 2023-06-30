Где жесткая реакция на подрыв ГЭС. Подоляк: Возможно, США нужно окошко для диалога с РФ

Реагируя лишь словесно на масштабные террористические акты России в Украине, например, подрыв Каховский ГЭС, союзники, возможно, оставляют себе окошко для диалога с Москвой. Возможность этого в комментарии LIGA.net предположил главный коммуникатор Офиса президента, советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Отвечая на вопрос, почему представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби сказал, что США "пока" не видят неминуемой угрозы на ЗАЭС, хотя разведка Украины бьет в набат в последние недели, сотрудник Банковой ответил, что ГУР "более интенсивно" там все отслеживает, чем разведка союзников.

"С другой стороны, мне кажется, что США все время оставляют себе возможность для ведения какого-то диалога с РФ", – предположил он.

По мнению Подоляка, Вашингтон не хочет жесткой риторики: "Страны глобального политического процесса должны оставлять возможность для ведения какого-то диалога. Грубо говоря, они должны иметь возможность выступать в качестве переговорщика с РФ, не более того".

Тем не менее, сказал Подоляк, партнеры Украины "абсолютно точно понимают", что Россия готова использовать минирование в качестве инструмента, препятствующего развитию наступательных операций ВСУ.

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Советнику главы ОП "кажется, что современный мир до конца этой войны все еще будет не готов к принятию действительно тех инструментов или тех решений, которые могут обеспечить другой уровень безопасности тем странам, которые относятся к демократическому лагерю".

"Война закончится победой Украины, – тогда, на мой взгляд, будут существенные решения. Они будут имплементированы в конкретные законы или в конкретное постановление, и таким образом мир будет гораздо более стабилен. Но для этого нужно Украине выиграть", – подытожил он.

Он показал, почему Украина активно говорит о ЗАЭС: есть три причины.

В середине июня 2023 года глава ГУР Буданов предупредил о дополнительном минировании ЗАЭС, в частности, охладителя.

Позже он добавил, что РФ завершила подготовку к теракту, а ситуация еще никогда не была столь серьезна: взрывчатка размещена возле четырех из шести энергоблоков.

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