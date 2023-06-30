Где жесткая реакция на подрыв ГЭС. Подоляк: Возможно, США нужно окошко для диалога с РФ
Реагируя лишь словесно на масштабные террористические акты России в Украине, например, подрыв Каховский ГЭС, союзники, возможно, оставляют себе окошко для диалога с Москвой. Возможность этого в комментарии LIGA.net предположил главный коммуникатор Офиса президента, советник главы ОП Михаил Подоляк.
Отвечая на вопрос, почему представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби сказал, что США "пока" не видят неминуемой угрозы на ЗАЭС, хотя разведка Украины бьет в набат в последние недели, сотрудник Банковой ответил, что ГУР "более интенсивно" там все отслеживает, чем разведка союзников.
"С другой стороны, мне кажется, что США все время оставляют себе возможность для ведения какого-то диалога с РФ", – предположил он.
По мнению Подоляка, Вашингтон не хочет жесткой риторики: "Страны глобального политического процесса должны оставлять возможность для ведения какого-то диалога. Грубо говоря, они должны иметь возможность выступать в качестве переговорщика с РФ, не более того".
Тем не менее, сказал Подоляк, партнеры Украины "абсолютно точно понимают", что Россия готова использовать минирование в качестве инструмента, препятствующего развитию наступательных операций ВСУ.
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Советнику главы ОП "кажется, что современный мир до конца этой войны все еще будет не готов к принятию действительно тех инструментов или тех решений, которые могут обеспечить другой уровень безопасности тем странам, которые относятся к демократическому лагерю".
"Война закончится победой Украины, – тогда, на мой взгляд, будут существенные решения. Они будут имплементированы в конкретные законы или в конкретное постановление, и таким образом мир будет гораздо более стабилен. Но для этого нужно Украине выиграть", – подытожил он.
Он показал, почему Украина активно говорит о ЗАЭС: есть три причины.
- В середине июня 2023 года глава ГУР Буданов предупредил о дополнительном минировании ЗАЭС, в частности, охладителя.
- Позже он добавил, что РФ завершила подготовку к теракту, а ситуация еще никогда не была столь серьезна: взрывчатка размещена возле четырех из шести энергоблоков.
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