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Кремль, видимо, утвердил подрыв Запорожской АЭС, нужна международная реакция – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 23:44
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Мир уделяет угрозе российской диверсии на временно оккупированной Запорожской АЭС явно недостаточное внимание, хотя эта угроза становится все более реальной. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.    

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"Ситуация в Запорожской атомной станции. Внимание мира к существующей российской угрозе на Запорожской станции, к сожалению, пока недостаточно. Как была недостаточна и реакция на российский подрыв Каховской гидроэлектростанции и сознательные попытки российских террористов попасть в дамбу еще одного водохранилища в Кривом Роге", – сказал президент.

Он сообщил, что передал международным партнерам информацию украинской разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, "который для террористов, очевидно, утвержден".

По его словам, необходимы совместные и вполне конкретные шаги, чтобы не допустить никаких радиационных инцидентов.

Зеленский сообщил, что обсуждал с союзниками события, которые происходят в государстве-агрессоре, в частности, попытку вооруженного мятежа террористической группировки Вагнера.

Президент отметил, что "чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает и в самой России", и одно из проявлений такой деградации – то, что "российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань".

По его словам, Украина и ее союзники одинаково видят развитие ситуации и знают, как на него реагировать.

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Сергей Бережной
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Владимир ЗеленскийдиверсиявидеообращениеЗапорожская АЭСядерная безопасность
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